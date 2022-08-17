Дипломата возмутила позиция спикера Минобороны РБ Валерия Ревенко, в частности его слова о том, что Беларусь «не участвует» в войне и руководство Украины не готово к конструктивному диалогу, информирует «НБН».

На своей Facebook-странице Кизим отметил, что официальный представитель белорусского дипломатического ведомства должен понимать, что слово «конструктивный» стало неуместным после того, как из РБ путинская армия атаковала Украину.

Посол подчеркнул, что Ревенко также прекрасно знает, сколько ракет и авиабомб выпустили войска РФ с территории его страны, поэтому для офицера такого ранга «не по-мужски» отрицать причатность к войне против Украины.

Дипломат напомнил об интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко France-Presse, в котором он прямо заявил, что является прямым участником «спецоперации» России на территории Украины. Учитывая это, высказывания спикера Минобороны РБ расходятся со словами нелегитимного президента.

Кизим добавил, что украинские власти будут готовы к «конструктивному диалогу» после того, как политическое и военное руководство Беларуси признает свою ошибку и осудит агрессию россиян.

В то же время депутат Валентин Наливайченко утверждает, что остались считанные месяцы до падения режима Лукашенко. Политик указал срок, когда окончательно рухнет государственный строй и экономика РБ.