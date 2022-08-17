В интервью американскому изданию The Washington Post украинский лидер рассказал, что партнеры Киева предупреждали о нападении РФ, при этом не предоставляли конкретные данные, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он не мог сказать украинцам о вторжении России раньше, призвав их откладывать деньги и запасаться едой, поскольку такой шаг обернулся бы потерей 7 миллиардов долларов ежемесячно, начиная с октября 2021 года. При таком раскладе страна-оккупант действительно воплотила бы свой план по захвату Украины за три дня.

«Если мы посеем хаос, русские нас сожрут», — рассказал президент о предчувствиях украинского руководства, отметив, что в панике люди начали бы бежать за пределы страны.

Глава государства объяснил, что Киев предупреждали о надвигающейся опасности общими фразами, кроме того, Украине не хотели предоставлять оружие, чтобы остановить врага, прогнозируя при этом тяжелые бои.

«Зачем мне все эти предупреждения?» — поинтересовался Зеленский, добавив, что он не хотел «сводить с ума» украинцев.

Напомним, что социологи группы «Рейтинг» провели опрос украинцев, выяснив, какой процент граждан доверяет Зеленскому и верит в победу своей страны в войне.