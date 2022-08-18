Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Алексея Данилова, опубликованном в «Твиттер».

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Относительно вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью нашей страны? Исключительно деоккупация в полной мере к границам 1991 года. Какой-либо заключенный с агрессором территориальный компромисс – это отложенная на будущее война. Но сегодня у нас имеется шанс перебить хребет российскому «колосу на ногах из глины».

Ранее Алексей Данилов высказал мнение относительно того, что будет с высокопоставленными украинскими чиновниками и политиками, которые предали Украину, пойдя на сотрудничество с оккупантами.