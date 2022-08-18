В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович рассказал, что Кремль активизировал усилия по проведению псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях, чтобы оказывать давление на переговорный процесс, информирует «НБН».

Вместе с тем Путин послал на Запад «гонцов», чтобы они выпросили перемирие. По словам советника главы ОПУ, «серьезные люди» от Владимира Владимировича отправились в Европу, где пытаются объяснить, что проигрывать – не вариант, а отстранение Путина от власти – ужас, поскольку на его место может придти кто-то намного хуже.

Однако на Западе россиянам начинают показывать «красные линии». Арестович обратил внимание, что состоялся разговор главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН. Он напомнил, что министр обороны страны-агрессора долго «петлял» от этой беседы, а теперь она произошла и соратнику Путина пришлось обсуждать неприятные вещи.

Советник руководителя ОПУ добавил, что на переговорах в Стамбуле Москва была готова отвести войска на границы 23 февраля. Кроме того, тогда просила диалог именно Россия, а сейчас она делает это еще настойчивее.

Отметим, что на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о переговорах с кремлевским диктатором. Он заявил, что считает важным прямой диалог с Путиным и объяснил, чего этим хочет добиться от президента-агрессора.