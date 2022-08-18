Как информирует «НБН», указ №586 о присвоении имени «Гетман Иван Мазепа» данному корвету был опубликован на сайте гаранта Конституции Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Преследуя цель восстановления традиций истории национальной украинской армии, постановляю присвоить имя «Гетман Иван Мазепа» корвету класса Ada ВМС ВСУ и в дальнейшем именовать данный корвет – корвет Иван Мазепа».

Насколько известно, работы для корвета стартовали в январе 2021-го. Была нарезана сталь, а также формировались секции. Уже в сентябре того же года была осуществлена закладка типа Ada для Военно-морских сил Вооруженных сил Украинского государства в Турции. К тому времени было уже сформировано тринадцать секций и киль судна.

Уже до конца 2023 года Украинское государство должно получить данный корабль.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кремле сменили командование Черноморского флота России.