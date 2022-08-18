Издание CNN Turk сообщило, что российский президент-агрессор намекнул главе Турции, что он хочет провести прямые переговоры с Зеленским. Ранее диктатор четыре раза отверг предложения украинского лидера о личной встрече, информирует «НБН».

Спустя почти полгода боевых действий в Украине, которые обернулись для Российской Федерации масштабными потерями, в Кремле, по всей видимости, решили пойти на попятную.

Если раньше в Москве говорили об «отсутствии конкретного вопроса», который могли бы обсудить президенты, и называли предварительные договоренности на уровне делегаций на переговорах, то сейчас риторика российского руководства изменилась. Теперь в Кремле считают, что Путин и Зеленский могут обсудить и определить дорожную карту, а после делегации начнут работу по ее реализации.

Напомним, что на прошлой неделе спикер главы РФ Дмитрий Песков высказался о встрече Путина и Зеленского. Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что нет предпосылок для переговоров президентов.