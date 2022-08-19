Об этом стало известно из материала американского издания The Washington Post, информирует «НБН». Журналисты, ссылаясь на данные украинской разведки рассказали, что кремлевский диктатор Владимир Путин хотел иметь несколько сценариев развития событий, поэтому ФСБ подготовила два варианта прокремлевских правительств в Украине.

Одна группа во главе с беглым Януковичем находилась в Республике Беларусь, куда бывший глава государства прибыл 7 марта. Как сообщают в украинской разведке, начальник охраны экс-президента за неделю минимум три раза общался со старшим офицером ФСБ, который отвечал за план по Украине.

Вторую группу спецслужба сформировала из экс-соратников Януковича, среди которых бывший народный депутат Олег Царев. По плану ФСБ, они должны были стать во главе захваченных юго-восточных регионов.

В ФСБ были настолько уверены в том, что они вскоре установят в соседней стране пророссийский режим, поэтому готовили в Киеве квартиры для нового «руководства» страны. Кроме того, за несколько месяцев до вторжения подразделение спецслужбы, которое отвечало за Украину, увеличилось.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл подробности плана Москвы по возвращению президентского кресла в Украине Виктору Януковичу.