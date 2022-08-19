Как информирует «НБН», об этом сообщают некоторые российские СМИ со ссылкой на заявление Эрдогана журналистам во время возвращения турецкого лидера обратно со Львова в Турцию.

Дословно из заявления Эрдогана:

«Мы обсудили все аспекты двухсторонних отношений Турции и Украины с Владимиром Зеленским. Я в очередной раз заявил, что наша солидарность, а также поддержка целостности территорий Украины будет продолжаться. Аналогичне заявление я сделал и господину Путину во время моего визита в Сочи. Я также напомнил украинскому президенту, что мы можем провести между ними встречу».

Помимо всего прочего, турецкий лидер сообщил, что он хотел бы обсудить с Владимиром Путиным ситуацию, которая происходит сегодня и на атомной электростанции в Запорожье. Это нужно, чтобы были приняты какие-то меры.

Ранее мы уже писали о том, что раскрыта истинная причина визита президента Турции Эрдогана во Львов.