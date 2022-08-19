Магда отмечает, что Эрдоган прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны не просто так. Эксперт объяснил, что глава государства готовится к предстоящей президентской гонке в Турции, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

В контексте грядущих выборов президента Турции Эрдоган хочет продемонстрировать насколько эффективным миротворцем он может быть в конфликте РФ и Украины.

Магда сомневается, что на переговоры с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем турецкий лидер привез какие-то мирные предложения от кремлевского диктатора, однако нельзя этого исключить, учитывая, что Эрдоган встретился с Путиным в Сочи 5 августа.

Эксперт подчеркнул, что работает в пользу Турции и «зерновая сделка», которая обсуждалась на трехсторонней встрече во Львове, так как она показала свою способность быть посредником.

В лучшем свете Эрдоган показал себя и когда подписал меморандум об участии его страны в восстановлении Украины. Пока Европа ждет завершения войны, глава Турции продемонстрировал, что он готов над этим работать уже сейчас.

Ранее о политике Эрдогана по Российской Федерации и Украине высказался руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он охарактеризовал позицию турецкого лидера одной фразой.