В своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины прокомментировал призывы, которые звучат из Германии, о том, что «Северный поток-2» можно ненадолго запустить, а потом закрыть, информирует «НБН».

Кулеба назвал такие предложения немецких политиков иррациональными. Украинский дипломат отметил, что эта ситуация напоминает ему наркотическую зависимость. Наркозависимый постоянно обещает «в последний раз», при этом не понимает разрушительных последствий каждого «последнего раза».

Руководитель МИД Украины добавил, что пристрастие к «голубому топливу» страны-агрессора убивает.

Напомним, что министр высказался о политике главы Турции Реджепа Эрдогана по отношению к России и Украине. Кулеба охарактеризовал позицию Анкары всего одной фразой.