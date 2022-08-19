Подоляк подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы уничтожить военные объекты и нелегально установленные мосты на территории аннексированного Крыма, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Он напомнил, что Украина имеет полное право атаковать вражеские объекты во временно захваченных регионах, при этом путинским захватчикам дают возможность добровольно убрать свои базы, склады и мосты, которые появились за последние 8 лет.

Советник главы ОПУ отметил, что бархатный сезон на оккупированных территориях, особенно на Крымском полуострове, будет ярким, поскольку Украина «попросит солнце, ветер, воду и табачные изделия» эффективно отработать по российским военным складам.

Подоляк добавил, что для захватчиков в этих регионах опасность только растет, кроме того, уже время напрячься и Крымскому мосту. Политик предположил, что конструкция может «сложиться от усталости», поскольку ей будет тяжело выдерживать такое количество беглецов из Крыма.

Отметим, что в интервью британскому изданию Подоляк рассказал об истинном предназначении Керченского моста и объяснил, почему он должен быть ликвидирован.