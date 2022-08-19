Самопровозглашенный белорусский президент отличился новым странным заявлением о войне в Украине. Лукашенко заверил, что не хочет, чтобы его граждане принимали в этом участие, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Нелегитимный глава РБ повторил риторику кремлевских пропагандистов о том, что на украинской территории якобы происходит война всего блока НАТО с Российской Федерацией.

Белорусский диктатор заявил, что «никакая Украина не воюет сегодня», а боевые действия происходят между Североатлантическим Альянсом, в частности США, и Россией.

Лукашенко отметил, что никто не должен подумать, что он планирует какое-то нападение или намеревается бомбить украинскую территорию. Политик подчеркнул, что у него нет желания, чтобы воевали его дети и дети соотечественников. Самопровозглашенный президент добавил, что белорусам «надо утихомириться».

Напомним, что в прошлом месяце белорусский диктатор выдал фейк об Украине. Тогда Лукашенко заявил, что соседняя страна якобы сама поджигает свои поля с пшеницей, чтобы получить устрашающую картинку.