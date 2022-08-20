Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Энтони Блинкена, в Белом доме готовы и будут помогать Украинскому государству столько, сколько это будет нужно.

Дословно из заявления, которое озвучил Энтони Блинкен:

«Храбрость, сила армии Украины, а также ее народа, весьма чрезвычайны. Вашингтон же будет продолжать предоставлять Украине дополнительные средства, системы… Все это нужно для того, чтобы как можно более максимально повлиять на поле боя, а также укрепить позиции Украинского государства за переговорным столом».

При этом Блинкен добавил, что американский лидер Джо Байден имеет настрой «помогать народу Украины защищать собственное государство от российской агрессии так долго, сколько это потребуется».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вашингтон выделит очередную военную помощь Украине в эквиваленте 775 миллионов долларов США. Документ об этом уже подписал президент Джо Байден.