Как передает «НБН», свою точку зрения по этому поводу обозреватель группы «Информационное сопротивление» озвучил 24 каналу.

В том числе, специалист подчеркнул, что возвращение временно оккупированного полуострова под контроль Украины предусматривает наличие продуманной стратегии. При этом Коваленко уверен, что деоккупация полуострова через контрнаступление или через высадку десанта невозможно, поскольку это будет сопоставимо самоубийству.

«Нечто похожее было с островом Змеиный, где все время происходила высадка российских оккупантов, которых уничтожали. Так что это нереалистично», — подчеркнул специалист.

По словам Александра Коваленко, действия должны быть постепенными. На первом этапе Украина должна наносить удары по российским военным объектам в Крыму. Затем должно последовать освобождение левобережной части Херсонской и Запорожской областей. Скандальный Крымский мост должен быть уничтожен или выведен из эксплуатации.

И только после всех указанных действий, утверждает военный эксперт, можно будет говорить о возможных комбинированных действиях, направленных на полную деоккупацию. Это может занять более длительное время, но, в конечном счете, все завершится «жестом доброй воли», сделал вывод Коваленко.

Напомним, ранее сегодня уже сообщалось о том, что в Крыму прозвучали очередные взрывы.