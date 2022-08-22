В интервью изданию «Бабель» Данилов заявил, что, несмотря на многочисленные предупреждения с Запада о вторжении, иностранные партнеры Киева не верили в украинское руководство, как народ, поэтому не предпринимали превентивных мер в отношении России и не передавали вооружение для ВСУ, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, западные партнеры предупреждали об опасности по большей мере в приватных разговорах и говорили о том, что Украина продержится 5-6 дней, после чего будет уничтожено военно-политическое руководство, будут созданы концлагеря, фильтрационные лагеря и страна исчезнет. На это в Киеве отвечали, что такого развития событий не будет, поскольку все готовы защищать свою землю.

Чиновник заверил, что к большой войне с РФ готовились «с первого дня, как вступили в свои должности» и обрабатывали множество вопросов по обороне.

Также Данилов объяснил, что власти не могли твердо предупредить украинцев о грядущем вторжении России, поскольку никто не знал, когда оно точно произойдет. Он отметил, что все его родственники, дети и внуки были в Украине 24 февраля и ни одному человеку он не сказал, что большая война начнется именно в этот день.

Ранее Данилов рассказал, будет ли украинское руководство соглашаться на территориальные компромиссы со страной-агрессором.