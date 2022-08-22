В интервью изданию «Бабель» чиновник признался, что вторжение путинских войск в Украину с белорусской территории было полной неожиданностью, информирует «НБН».

Данилов рассказал, что за несколько дней до начала полномасштабной войны с Российской Федерацией глава Миноброны Украины Алексей Резников общался со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Министр оброны РБ заверил Резникова, дал слово генерала, офицера, что угрозы для украинцев из его страны не будет. Гарантировал, что нам не о чем переживать и глава пограничной службы Беларуси.

Секретарь СНБО признался, что для украинского руководства поддержка российской агрессии Республикой Беларусь был как удар ножом в спину.

Также Данилов объяснил, почему граждан Украины не предупредили о предстоящем полномасштабном нападении российской армии и рассказал, как Киев готовился к войне.