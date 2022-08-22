Как информирует «НБН», об этом рассказал Василий Небензя, являющийся постоянным представителем России при ООН.

Дословно из его заявления:

«Естественно, мы скажем об этом эпизоде».

Кроме того, он заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности якобы обнаружили связь между гибелью Дугиной и диверсантами из Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате взрыва транспортного средства в Подмосковье погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов «русского мира» и путинизма Александра Дугина.