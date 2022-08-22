Пионтковский напомнил, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания заявили, что государства-члены Альянса могут рассмотреть аварию на ЗАЭС как нарушение пятой статьи Организации Североатлантического договора о нарушении коллективной безопасности, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Если россияне устроят утечку радиации на Запорожской АЭС, стране-агрессору придется иметь дело с НАТО, при этом войскам Альянса даже не нужно будет заходить на украинскую территорию.

Эксперт объяснил, что военно-политический блок дистанционно использует свои средства, в частности авиацию, чтобы превратить в пепел оккупантов в Украине всего за несколько часов. Он обратил внимание, что американские РСЗО HIMARS существенно изменили ситуацию на фронте, а если США привлекут всю свою авиацию и ракеты, от группировок РФ не останется и следа.

Пионтковский добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин понимает язык серьезных предупреждений, поэтому риторика россиян по ЗАЭС изменилась.

Ранее о ядерном терроризме РФ высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Он оценил вероятность организации катастрофы захватчиками на ЗАЭС.