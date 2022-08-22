В эфире «Эспрессо TV» прокурор Международного трибунала заявил, что судебный процесс над российским президентом-агрессором долгим не будет, информирует «НБН».

По словам Найса, при наличии достаточного количества доказательств и четкой структуры преступлений или разрушения гражданских объектов это вменяется как нарушение кодекса правил ведения войны.

Барристер отметил, что весь мир видел, что происходило в первые дни полномасштабной войны, и глава Кремля знал о вторжении и мог остановить свои войска.

Однако Путин делал в Украине все, что хотел, в частности, совершал преступления против гражданских. Как отмечает юрист, именно злодеяния в отношении мирных украинцев – четкий случай для быстрого судебного разбирательства.

Напомним, что в апреле бывший прокурор Международного трибунала ООН потребовала выдать ордер на арест президента РФ и назвала его военным преступником.