В интервью Дмитрию Гордону бывший министр иностранных дел рассказал, что на Западе предполагали, что украинцы испугаются вражеской атаки и будут суетиться. По словам дипломата, многие западные страны не ожидали, что украинский народ способен так стать на защиту родины, информирует «НБН».

Климкин убежден, что «в какой-то Германии» невозможно, чтобы миллионы людей одновременно приобретали необходимое оборудование и технику для армии. Экс-министр отметил, что если бы РФ действительно атаковала ФРГ, оккупанты нанесли бы удар по центрам принятия решений и обеспечения логистики, что невозможно в нашей стране, где «все занимаются всем».

Дипломат рассказал, что многие друзья Украины думали, что россияне у нас засядут на весь XXI век, однако «креативный хаос» нашего народа в первый период после полномасштабного нападения помог устоять стране, что поразило коллективный Запад.

Ранее Климкин прокомментировал карту деколонизации Российской Федерации и высказался о будущем порабощенных россиянами народов.