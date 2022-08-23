Советник главы ОПУ убежден, что убийство дочери пропагандиста Дугина – закономерное событие, которое тщательно подготовили российские спецслужбы. В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович поделился свои видением ситуации, информирует «НБН».

По его словам, главная причина гибели Дарьи Дугиной – деньги. Кроме того, политик не сомневается, что убили того, кого и планировали, опровергая версию о том, что на самом деле должны были ликвидировать ее отца.

Арестович подчеркнул, что устранение дочери идеолога «русского мира» было запланировано спецслужбами РФ. Представитель ОПУ отметил, что, вероятно, она и ее отец влезли туда, куда не нужно было.

Он добавил, что в подавляющем большинстве причиной для убийства служат денежные вопросы и этот случай, по его убеждению, не является исключением.

Считает, что за гибелью Дарьи Дугиной стоят российские спецслужбы и политолог Андрей Пионтковский. Эксперт рассказал, что при анализе терактов в РФ нужно не забывать об одном факте из биографии Владимира Путина.