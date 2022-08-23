В интервью польскому изданию Wyborcza чиновник заявил, что глава России способен сохранить Крымский мост от удара Вооруженных сил Украины, информирует «НБН».

Секретарь СНБО подчеркнул, что эта конструкция является военным объектом врага, с помощью которой россияне перебрасывают силы для подкрепления, поэтому она подлежит уничтожению.

По словам Данилова, чтобы украинские защитники не разрушили Керченский мост, кремлевский диктатор должен по нему вывести все свои войска с территории оккупированного Крымского полуострова.

Если Путин не сделает этого, армия Украины «вышлет» захватчиков из аннексированного Крыма.

В то же время военный эксперт Олег Катков считает, что Крымский мост – не самая важная цель для удара ВСУ на оккупированном полуострове. Он рассказал, какой объект в Крыму важно ликвидировать украинским защитникам.