Руководитель Офиса Зеленского заявил представителям СМИ, что первый документ о международных гарантиях безопасности для нашего государства появится уже к концу этого месяца, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ОПУ.

Он добавил, что группа экспертов во главе с экс-генсеком Североатлантического Альянса Андерсом Фог Расмуссеном занимается разработкой предложений по гарантиям безопасности. Уже 29-30 августа они представят мощный документ с рекомендациями.

Отметим, что когда Ермак комментировал ракетный удар оккупантов по одесскому порту после подписания «зернового соглашения», он заявил, что для нашей страны лучшими гарантиями безопасности будут санкции против государства-агрессора и больше поставок вооружения.