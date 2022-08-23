В эфире национального телемарафона дипломат рассказал, что среди стран Европейского союза есть два государства, которые не осуществляют поставки оружия для украинских защитников – Венгрия и Австрия, информирует «НБН».

Министр иностранных дел подчеркнул, что для всех стран Евросоюза, кроме этих двух, не существует строго запрета на предоставление оружия украинской армии, хотя до недавнего времени такое табу существовало.

Кулеба отметил, что весь вопрос не в том, что европейские государства против оказания военной помощи Киеву, а в том, что, когда они за, на практике возникают разные мнения и споры.

Глава МИД подчеркнул, что политические дискуссии иностранных союзников Украине о том, когда и какое вооружение передавать, стоят нашей стране ежедневных потерь на поле боя.

Ранее Кулеба прокомментировал призывы из Германии о запуске «Северного потока-2». Министр сравнил такое намерение некоторых немецких политиков с зависимостью от наркотиков.