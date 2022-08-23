На своей Twitter-странице Пионтковский выразил мнение о том, что Дарью Дугину могли убить спецслужбы России, учитывая прошлое Владимира Путина, информирует «НБН».

Политолог написал, что при анализе любых террористических актов на территории РФ, не стоит забывать, что Путин и его соратник секретарь совбеза России Николай Патрушев, пришли к власти именно после серии терактов. Они взрывали дома со спящими жителями, пока они не попались в Рязани, что представили гражданам как «учения».

Эксперт подчеркнул, что версия убийства Дугиной ФСБ РФ «настолько чудовищна в своей саморазоблачительной глупости», что даже пропагандистское телевидение не говорило об этом целый день.

Напомним, что в России заявили, что «украинская преступница», которая якобы убила Дугину, сбежала в Эстонию. В МИД Эстонии ответили на обвинения ФСБ РФ в сокрытии «террористки».