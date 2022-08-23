Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте американского посольства. Также в материале отмечается, что причиной такому призыву стали возможные удары со стороны Российской Федерации по гражданской инфраструктуры Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«У Государственного департамента появились данные относительно того, что Кремль сейчас активно наращивает свои силы, чтобы нанести удары по гражданской инфраструктуре на украинской территории уже в самые ближайшие дни. Также под прицелом могут оказаться и правительственные объекты Украины».

В ведомстве призвали американцев покинуть пределы Украинского государства, используя для этого гражданский вид транспорта.

В свою очередь в агентстве Reuters сообщили, что с похожим сообщением относительно ударов также выступил во время брифинга представитель Государственного департамента США.

Он сказал:

«Принимая к вниманию то, что творит Россия на территории Украины, мы весьма беспокоимся из-за продолжающейся угрозы. Ее представляют удары со стороны России по гражданскому населению Украинского государства, а также гражданской инфраструктуре».

Ранее мы писали о том, что российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что армия США превратит в пепел войска Путина в случае удара России по Запорожской атомной электростанции.