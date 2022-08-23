Как сообщает «НБН», об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил советник главы Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегии Андрей Сибига.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что одна из главных задач Украины в войне против российского агрессора является закрытие неба. В связи с этим Киев ожидает получить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, Сибига добавил, что Офис президента достаточно положительно настроен касаемо сроков поставок в Украину средств ПВО и ПРО. Глава государства Владимир Зеленский вместе с другими чиновниками уже видят перспективы и сроки доставки этих систем в нашу страну.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о возможных сроках получения западного защитного вооружения, чиновник предположил, что это произойдет осенью.

На днях, 19 августа, Пентагон анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи для Украины. Он будет состоять из зенитных ракетных комплексов NASAMS, произведенных в Норвегии. Данная система ПВО относится к классу малого – среднего радиуса действий. При этом информации о сроках и количестве поставок ЗРК пока нет.

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