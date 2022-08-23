Как информирует «НБН», во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский отметил, что невообразимое, жесткое обращение с пленными украинскими защитниками, в том числе из полка «Азов», которые стояли на защите Мариуполя, сделает просто невозможным переговорный процесс между властью Украины и России.

Дословно из заявления президента Украинского государства:

«Это весьма понятные человеческие условия. Если будут относится к украинским военнопленным именно так, как вы сказали, то это однозначно не о «красных линиях». О чем тогда вообще можно говорить? Какие переговоры? На этом всё. Добавить к этому мне просто нечего».

Ранее стало известно о том, что гарант Конституции Украины своим указом запретил повышать тариф на тепло и горячую воду.