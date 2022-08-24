На брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским глава правительства Соединенного Королевства заявил, что сегодня не стоит Киеву начинать переговоры со страной-оккупантом, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам Джонсона, сейчас не время «какого-то мелкого плана перемирия». Премьер-министр Великобритании убежден, что нельзя вести переговоры с тем, кто хочет совершить на вас нападение на улице и забрать жизнь вместе с кошельком. Политик подчеркнул, что сейчас в приоритетевосстановление Украинского государства и сохранение его территориальной целостности.

Он убежден, что российские захватчики устали от войны, кроме того, путинские войска несут огромные потери и их ресурсы истощаются. Джонсон заметил, что военные РФ платят большую цену и все понимают, что сейчас их матери плачут.

Отметим, что Зеленский рассказал, в каком случае можно навсегда забыть о переговорах между Украиной и Российской Федерацией.