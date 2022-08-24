Издание The Washington Post рассказало, что 24 февраля замглавы Администрации президента России, соратник кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Козак позвонил руководителю ОПУ Андрею Ермаку, информирует «НБН».

Представитель Москвы заявил, что украинцам пора сдаваться, на что глава Офиса Зеленского его обругал и положил трубку.

Журналисты упомянули и о звонке из Министерства обороны Республики Беларусь 26 февраля. Глава ведомства Виктор Хренин связался с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Белорусский чиновник дрожащим голосом также сообщил, что вторжение РФ прекратится, если Киев подпишет акт о капитуляции.

Хренин звонил Резникову также за несколько дней до масштабной атаки путинских войск на Украину. Подробности этого телефонного разговора раскрыл Алексей Данилов. В частности, секретарь СНБО рассказал, что гарантировал глава Минобороны РБ нашему министру обороны.