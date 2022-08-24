Зеленский начал свое поздравление со слов «свободный народ независимой Украины», отметив, что этим все сказано, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

Президент подчеркнул, что после шести месяцев попыток России нас уничтожить мы остаемся свободным народом независимой Украины, что является правдой о нашем будущем.

Лидер украинцев отметил, что сегодня этот день каждый из нас встречает в разных местах, обстоятельствах и часовых поясах, но каждый продолжает бороться за победу и независимость нашей страны.

Глава государства вспомнил, что еще полгода назад украинцам говорили, что у них «нет шансов», а сегодня наши граждане поздравляют друг друга с Днем Независимости.

За эти шесть месяцев борьбы с российскими оккупантами украинским народ изменился сам, изменил мир и историю. Сегодня украинцы объединились и точно знают, кто для них является братом и другом, а кто – даже не случайный знакомый.

Напомним, что на пресс-конференции с польским коллегом Анджеем Дудой Зеленский рассказал, в каком случае страна-агрессор может навсегда забыть о переговорах с Украиной.