В статье The Washington Post журналисты рассказали, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский был первым, кто сообщил главе государства Владимиру Зеленскому о полномасштабном нападении России, информирует «НБН».

По словам главы МВД, утром 24 февраля он был на связи с начальником пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко, который рассказал, что его подразделения вступили в бой с российскими захватчиками в трех северо-восточных областях.

Как только министр положил трубку, он набрал номер президента, начав разговор кратко: «Началось». Зеленский уточнил, что именно, на что Монастырский сообщил ему о борьбе с россиянами в трех регионах, отметив, что это похоже на полномасштабную атаку на столицу.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как он узнал о полномасштабном вторжении путинских войск в Украину и что происходило в Офисе Зеленского утром 24 февраля.