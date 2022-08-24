На саммите «Крымской платформы» глава украинского правительства в формате презентации представил базовую концепцию восстановления Крыма после деоккупации. По словам Шмыгаля, руководство страны намеренно превратить полуостров в цветущий сад, информирует «НБН».

Премьер-министр сообщил, что стратегия восстановления Крыма предусматривает превращения полуострова в новый европейский курорт с новой инфраструктурой. Также Украина будет заниматься развитием туристического потенциала.

Шмыгаль подчеркнул, что особое внимание будет уделено энергетической составляющей, в частности, энергосистемы полуострова интегрируют в энергосеть Украины, кроме того, будет проводиться работа над развитием потенциала нефтегазового сектора.

Как отметил глава правительства, также власти займутся сельским хозяйством, в частности развитием винодельческой отрасли и восстановлением плодородия почв. Помимо этого, будет возвращен природоохранный статус важным экосистемам полуострова.

Напомним, что в июле Шмыгаль озвучил план восстановления Украины после войны. Он рассказал о трех этапах отстраивания страны.