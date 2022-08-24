МИД Литвы Габриелюс Ландбергис рассказал, что его страна выступает за то, чтобы запретить въезд гражданам Российской Федерации на уровне ЕС, информирует «НБН» со ссылкой на LRT.

Однако, если этого не произойдет, в государствах Балтии могут принять решение о тестировании россиян. У граждан страны-оккупанта спросят чей Крым, а также узнают их позицию относительно войны РФ с Украиной.

По словам литовского министра иностранных дел, если не будет найдено европейское решение о запрете выдачи виз россиянам для въезда на территорию ЕС, предстоит поиск регионального решения государствами Балтии, Польшей, а также, возможно, Финляндией.

Отметим, что ранее о закрытии въезда гражданам Российской Федерации в Евросоюз высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава немецкого правительства объяснил, почему он не поддержал эту идею.