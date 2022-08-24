На пресс-конференции по итогам саммита «Крымской платформы» лидер украинцев высоко оценил работу главнокомандующего нашей армии и заверил, что нет планов переводить Залужного с должности, информирует «НБН».

По словам Зеленского, они с военачальником ВСУ и командующими на разных направлениях, в частности с Андреем Ковальчуком и Александром Сырским, работают одной командой. Президент заверил, что украинцы знают своих героев.

Говоря о работе Залужного, президент отметил, что главным показателем его эффективности является то, что Украина держится, но самая высокая оценка его деятельности будет после победы.

Отметим, что 27 июля был год, как Залужный стал главнокомандующим армии Украины, заменив Руслана Хомчака, работа которого сопровождалась конфликтами и скандалами. За этот период военачальник существенно изменил ВСУ, приблизив их к стандартам НАТО.