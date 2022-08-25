Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера внешнеполитического ведомства Украинского государства Олега Николенко, ракетный террор, который Российская Федерация устроила на День Независимости Украины, является самой настоящей чумой двадцать первого века. Изоляция, а также масштабная решимость должна остановить действия государства-агрессора.

Дословно из заявления представителя внешнеполитического ведомства Украины:

«Только за вечер, по всей территории Украинского государства 189 раз прозвучала воздушная тревога. В общей сложности, она продлилась четырнадцать часов. В результате ракетного удара РФ по вокзалу на востоке Украины погибли двадцать пять мирных жителей. Российский терроризм является чумой двадцать первого века. Это могут остановить только изоляция и глобальная решимость».

Ранее мы писали об обращении Министерства обороны Украины к Российской Федерации.