На этом этапе он запланировал перерыв, потому что видит, что оккупанты «выгорают», однако не стоит себя обманывать – ведь он захочет довести «спецоперацию» до логического завершения.

Такое мнение в интервью польскому изданию «Gazeta Wyborcza» высказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает «НБН». Он заявил, что победить РФ будет непросто.

Надо понимать, что Путин поставил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, – самообман

– подчеркнул чиновник.

Он указал, что ВПК страны-агрессора продолжает работать, несмотря на некую паузу в военных действиях.

Мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены

– сказал Данилов.

К сожалению, как сказал секретарь СНБО, уничтожить врага быстро не выйдет, потому что Россия – большая колониальная страна.

Хотя это называется федеративной страной, на самом деле они являются колонизированными странами. Россия уничтожает их культуру, язык и традиции, и теперь они хотят использовать их группами в этой войне

– пояснил он.

Однако украинцы понимают, что борются не только за себя, но и за Европу.

И поэтому это сотрудничество, эта военная помощь, которая предлагается нам сегодня, нужна всему цивилизованному миру. Если победит тоталитарное государство, этот «бумеранг» полетит по миру. Любой, используя его силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля

– отметил Данилов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов озвучил единственное условие Путину для сохранения Крымского моста