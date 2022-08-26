Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу беларусского диктатора.

Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты „Су“ для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!

— заявил он.

Он не пояснил, что именно готово — самолеты уже переоборудованы? Их уже оснастили ядерным оружием?

Су-25. Фото: Минобороны Беларуси

Напомним, в первый раз об этом Лукашенко заговорил на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 25 июня. Тогда он заявил, что его «очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть (Су-25, по-моему), которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем (или вы перевезете) туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя. Мы помним 1941-й, когда нас убаюкивали: „Все будет хорошо, все тихо, никто не нападет“

— сказал он тогда.

В ответ на это Владимир Путин заявил, что «пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами над Беларусью». Российский президент предложил Лукашенко дооборудовать самолеты Су-25, а также заявил, что Беларусь получит ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Буквально через месяц, 21 июля, в интервью AFP Лукашенко заявил, что он «вообще противник ядерного оружия», «его надо полностью в мире уничтожить».

Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию. У нас такой договор

— сказал он западному агентству.

Также ранее мы писали о том, что Лукашенко отличился странными высказываниями о войне