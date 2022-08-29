Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к ЕС с призывом расширения. Это нужно для того, чтобы в итоге в состав Европейского Союза была включена Украина, Грузия, а также Молдова.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», по словам Шольца, постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

Таким образом, Олаф Шольц, столкнувшись с широкомасштабным вторжением войск Путина в Украинское государство, призвал двадцать семь членов Евросоюза «сплотить ряды, решить вопросы старых конфликтов, а также найти новые решения». При этом он добавил, что Берлин будет оказывать поддержку Киеву «столько, сколько этого потребуется».

Согласно словам Олафа Шольца, Германия поддерживает расширение Европейского Союза. Также он добавил, что страны Западных Балкан, Молдова, а также Украинское государство в конечном итоге должны вступить в Евросоюз.

Немаловажны и следующие слова канцлера ФРГ:

«В тех местах, где сегодня требуется единогласие, с каждой дополнительной страной-членом растет риск того, что отдельное государство воспользуется собственным правом вето, мешая всем остальным продвигаться вперед».

Именно по этой причине Шольц предлагает постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также других сферах, осознавая прекрасно, что это также будет иметь последствия и для Германии.

Ранее Олаф Шольц сделал заявление об оружии для Украины.