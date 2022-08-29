Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника Андрея Ермака в социальной сети «Твиттер», попытки оккупантов России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не дадут результата. По его словам вражеские силы, как и всегда ранее, потерпят неудачу.

В это же время чиновник подчеркнул, что Россия не так давно хотела захватить Киев, причем всего за три дня. Донбасс же агрессор был намерен захватить к 9 мая, а потом были планы осуществить это хотя бы до сентября.

«Однако ни тот, ни другой план захватчиков не сработал. Попытки аннексировать украинскую территорию путем проведения псевдореферендумов также не сработают», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Помимо прочего, советник руководителя Офиса президента Украины добавил, что Россия также не сможет подорвать поддержку Украинского государства со стороны Запада посредством газового шантажа.