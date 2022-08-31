Британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором проанализировал мимику и телодвижения главы Российской Федерации Владимира Путина на встрече с Золотовым, информирует «НБН».

Журналисты обратили внимание на то, что кремлевский диктатор держался за стол сначала правой, а затем левой рукой, а также кусал губу, несмотря на невозмутимое выражение лица. По их мнению, лидер россиян может страдать от болезни Паркинсона, которая пока находится на начальном этапе.

Издание отмечает, что в такой же позе президент Российской Федерации сидел на встречах с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским и руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Напомним, что известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о состоянии здоровья главы Кремля. Доктор объяснил, почему не стоит ожидать скорой кончины Путина.