В эфире телеканала FREEDOM Гармаш сообщил, что сейчас «администрация» Пушилина полностью состоит из представителей России, которые формируют график «главы народной республики», кроме того, в каждом «министерстве ДНР» сидит представитель страны-оккупанта, информирует «НБН».

По словам журналиста, россияне фактически отодвинули местных от финансовых потоков, а Пушилину остается раздувать щеки и делать вид, что он продолжает чем-то «руководить». Гармаш отмечает, что любой житель Донецка понимает, что ставленники Кремля ничем не руководят в «республике».

Если последние 8 лет местные «чиновники» занимались гражданскими вопросами, а россияне курировали силовой и военный блоки, то сегодня всем руководят представители РФ. Пушилин также потерял доверие Кремля, однако его не снимают с «должности», поскольку он используется Москвой как символ «самостоятельности ДНР».

Отметим, что в июне появилась информация о том, что «главы республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник лишатся своих должностей. Журналисты издания «Медуза» сообщили, кого планируют поставить в местные «администрации» после проведения псевдореферендумов.