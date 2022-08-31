Все больше оккупантов осознают бессмысленность «спецоперации», которую кремлевский диктатор Владимир Путин начал в Украине. Захватчики поняли, что за воплощение планов президента РФ им приходится отдавать самое ценное, что у них есть – жизнь. По этой причине глава дипломатического ведомства Украины предлагает создать спецпрограмму для военных РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Как рассказал Кулеба, главный месседж программы для российских солдат, которые больше не хотят воевать в Украине, «спасись и беги». Министр убежден, что это предложение стоит того, потому что даже если один «освободитель» примет решение сложить оружие и уйти, это спасет жизни украинцев и приблизит мир в нашей стране.

Ранее глава МИД Украины высказался о заявлениях о «готовности к диалогу» с Киевом, которые звучат из Кремля. Кулеба рассказал, на что в действительности нацелена страна-агрессор.