В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны объяснили, почему кремлевский диктатор все еще не уволил Шойгу, несмотря на его многочисленные провалы при проведении «спецоперации» в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ЦПД.

По данным экспертов, Путин не спешит отстранять министра обороны, поскольку не хочет спешить с этим в столь тяжелое время, однако «избавится» от него, как только найдется подходящая кандидатура.

Шойгу, пытаясь спасти свое шаткое положение, начал воевать с ФСБ РФ. По этой причине на оккупированной Херсонщине разгорелась борьба за «власть» между сотрудниками спецслужбы России и ставленниками главы Минобороны. «Группа Шойгу» мстит группировкам ФСБ за обыски их людей в Херсонской «ОВГА».

Также соратники Шойгу за спиной президента России тратят бюджетные деньги на пиарщиков, которые распространяют в росСМИ информацию о том, что ответственна за поражение «блицкрига» и дезинформацию Путина о ситуации в Украине накануне вторжения именно ФСБ, а не министр обороны. В свою очередь спецслужба раскрывает общественности факты о неподготовленности чиновников Минобороны РФ к нападению на соседнюю страну, подставляя Шойгу.

Отметим, что министр обороны страны-агрессора недавно отчитался о ходе войны в Украине. Шойгу заявил, что якобы «спецоперация» идет по плану, «объяснив», почему замедлилось наступление путинских войск.