Политический эксперт объяснил, что шантаж срабатывает, когда оппонент напуган и совершает нужные политические шаги. Так происходило последние 15 лет, когда президент-агрессор Владимир Путин шантажировал мир ядерной мощью России, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Пионтковский напомнил, что после февральской встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ожидании разгрома Украины Путин проболтался в интервью о «не имеющем в мире аналогов ядерном оружии». Политолог убежден, что это высказывание российского лидера свидетельствует о том, что он готовился к войне против Запада.

Кремлевский диктатор рассчитывал на то, что, когда будет обнаружено конвенциональное превосходство западных стран, он поставит ультиматум – либо капитуляция, либо он нажмет на «красную кнопку».

Однако Путину на всех уровнях и доходчиво дали понять, что если он применит ядерное оружие, Запад нанесет сокрушительный удар по России и лично по нему.

Тогда глава Кремля пошел другим путем и начал угрожать с помощью ЗАЭС. Диктатор решил обвинить Украину в радиоактивном облаке, которое направлено на европейские государства.

Но и его здесь расчет не оправдался, США и Великобритания доходчиво объяснили, что при таком раскладе будет актуализирована 5 статья Альянса и ЧП рассмотрят, как агрессию РФ против стран-членов НАТО, после чего последуют ответные меры.

Ранее в Вашингтоне заявили о том, что страна-оккупант не хочет признавать серьезный радиологический риск на ЗАЭС.