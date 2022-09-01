В эфире национального телемарафона секретарь СНБО рассказал, что Москва не стремится обменять подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму Виктора Медведчука, и он не знает, кому в РФ нужен кум Путина, информирует «НБН».

Данилов отметил, что сейчас украинское руководство упрекают в том, что оно не готовилось к войне, однако арест одной из главных публичных фигур Российской Федерации свидетельствует об обратном.

Чиновник заверил, что задержание кума Путина деморализовало всю российскую агентуру, которая была шокирована тем, что взяли под стражу самого Медведчука, неприкосновенного кума президента РФ.

По словам секретаря СНБО, о предстоящем аресте экс-нардепа знали два человека, один из которых – глава Украины, чтобы избежать какого-либо влияния, поскольку этот вопрос был очень чувствительный.

Отметим, что в апреле Данилов, высказываясь о возможности обмена Медведчука, заявил, что это произойдет при одном условии – привлечении третьей стороны. В свою очередь спикер президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена кума Путина на украинских военнопленных, заявлял, что в Москве не рассматривают этот вопрос.