В эфире национального телемарафона чиновник заверил, что украинское руководство каждый день делает все возможное, чтобы «азовцы» вернулись домой из российского плена, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, в публичном пространстве эта тема затихла по просьбе людей, которые занимаются освобождением пленных бойцов полка «Азов».

Данилов признался, что это очень болезненная и сложная тема и главная задача для украинских властей в этом вопросе – сохранить здоровье и жизнь пленным «азовцам». Он вспомнил о терроризме россиян в Еленовке, подчеркнув, что это ужас и недопустимые вещи.

По этой причине существует договоренность о минимальном количестве официальных комментариев по этому поводу в информационном пространстве, поскольку людям, которые ежедневно занимаются вопросом возвращения бойцов «Азова» в Украину, это болит.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне продолжают готовиться к показательным казням украинских военнопленных, среди которых есть «азовцы», в захваченном Мариуполе.