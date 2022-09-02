Как рассказал переводчик, он несколько недель назад говорил по телефону с советским президентом и был поражен тем, как экс-лидера СССР травмировало вторжение российских войск в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам Палажченко, Горбачев был психологически подавлен из-за отношений между двумя странами, однако полномасштабная война его шокировала и сбила с толку.

«Это действительно раздавило его», – подчеркнул переводчик.

Палажченко добавил, что ужасные февральские события сбили с толку советского лидера, который считал, что украинский и российский народы были близки и даже верил, что эти нации смешались.

Напомним, что бывший президент СССР Михаил Горбачев в возрасте 91 года умер 30 августа. В прошлом году экс-генсек в интервью рассказал, почему распалось коммунистическое государство и можно ли было его сохранить.