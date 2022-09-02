На пресс-конференции с датским коллегой Еппе Кофодом в четверг, 1 сентября, в Киеве глава МИД Украины объяснил, что без поставок вооружения другие виды иностранной поддержки будут бессмысленными, информирует «НБН».

По словам Кулебы, если на фронте у Украины не будет успехов, все остальное не имеет смысла. Дипломат добавил, что у Киева есть приоритеты по системам вооружения.

Министр сообщил, что ВСУ нуждаются в артиллерии любого типа и боекомплекте для нее, без которых невозможно осуществить наступление или держать оборону, системах ПВО и РСЗО. Кулеба отметил, что куда бы он не ехал, переговоры начинаются и заканчиваются темой передачей вооружения для нашей армии.

Ранее полковник запаса ВСУ указал на три насущные проблемы в армии, которые нужно решить, чтобы осуществить успешное наступление на Юге и Востоке Украины.