С начала полномасштабного нападения путинских войск на Украину в информационном пространстве не перестают обсуждать возможность прямого участия Беларуси в войне. Сейчас ВС РБ проводят учения вблизи украинской границы, однако признаки предстоящего вторжения из этой страны отсутствуют, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению Рябых, белорусский диктатор пытается схитрить с учениями. Войска РБ отрабатывают контрнаступательные действия якобы на случай нападения ВСУ или государств Североатлантического Альянса.

Таким способом нелегитимный президент Беларуси пытается продемонстрировать главе Кремля, что над его страной нависла угроза и он слишком занят обороной, чтобы воевать на стороне РФ в Украине.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал свое мнение относительно нападения белорусских войск на нашу страну.